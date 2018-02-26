У США відклали страту злочинця, бо не змогли зробити смертельну ін’єкцію
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У США чоловіка, якого було засуджено до смертної кари, не змогли стратити через те, що медичний персонал не зміг знайти вену для введення ін'єкції, передає УНН з посиланням на видання Metro.
61-річного Дойла Лі Хемма засудили за вбивство керуючого готелю Патрика Каннінгема в 1987 році. Страта мала відбутися у четвер, 22 лютого, у в’язниці в штаті Алабама.
Протягом двох годин медперсонал намагався вколоти Хемму смертельну ін'єкцію, шукали підходящу вену на гомілках, щиколотках, навіть в паху, проте в підсумку лише завдали йому біль.
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Обурений адвокат ув'язненого вже заявив, що його підопічному взагалі не можна було робити уколи через тривале лікування підопічного від лімфоми і гепатиту, в результаті яких вени Хемма були сильно пошкоджені.
За фактом невдалої страти проводиться розслідування. Страту відтермінували.