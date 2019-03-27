В США в тестовом режиме будут доставлять лекарства квадрокоптерами

По данным издания, UPS в сотрудничестве с компанией Matternet, что выпускает квадрокоптеры, намерена расширить программу доставки медикаментов и донорских материалов в одну из больниц города. До сих пор такие поставки, начатые в августе 2018 года, осуществлялись с помощью курьеров на автомобилях.

"Квадрокоптер, контроль за которым будет осуществляться дистанционно, будет лететь по заданной траектории, к определенной заранее посадочной площадке на территории главного здания больницы WakeMed и центральной лаборатории патологической анатомии", - пояснили в UPS.

В компании полагают, что использование квадрокоптеров, оснащенных специальным защищенным контейнером и способных переносить по воздуху грузы весом до 2,2 кг на расстояние до 20 км, позволит увеличить скорость доставки лекарств. Это, как подчеркивается в материале CNBC, особенно важно, когда дело касается, например, срочной доставки донорской крови. В случае, если эксперимент будет признан успешным, в UPS рассчитывают усовершенствовать систему снабжения медицинскими препаратами и других больниц.

Как сообщал УНН, австралийское управления авиационной безопасности объявило о том, что в стране будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов весом более 250 г.