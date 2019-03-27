В Австралії обмежать використання дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Австралійське управління авіаційної безпеки (CASA) оголосило про те, що в країні буде обмежено використання безпілотних літальних апаратів вагою понад 250 г. Про це повідомляє УНН із посиланням на телерадіокорпорацію ABC.
З 1 липня цього року для використання будь-яких дронів їх власникам буде необхідно отримати спеціальну ліцензію і зареєструвати апарат.
“Це (рішення) дасть нам ряд переваг при реагуванні на скарги населення або на повідомлення про порушення безпілотниками правил безпеки польотів. Ми будемо точно знати, який дрон знаходиться в певному районі і кому він належить”, — сказав представник CASA Пітер Гібсон.
Згідно з пакетом правил, підготовлених CASA всі власники дронів, що важать більше 250 г, повинні будуть пройти навчання на спеціальних онлайн-курсах, отримати ліцензію і зареєструвати свої літальні апарати. Дані про всі діючі безпілотники будуть зберігатися в єдиній базі даних, що належить управлінню авіаційної безпеки.
Нагадаємо, у січні цього року, у міжнародному аеропорту Ньюарк в Нью-Джерсі, США, на час були зупинені польоти через повідомлення про двох безпілотників.
В кінці грудня 2018 року декілька безпілотників кружляли недалеко від британського аеропорту Гатвік більше доби, через що були скасовані сотні рейсів. Увечері 8 січня в лондонському Хітроу помітили літаючий в районі злітно-посадкових смуг дрон, через що керівництво аеропорту вирішило призупинити відправку рейсів.
Після цих інцидентів парламент Великої Британії вирішив розглянути законопроект, що посилює відповідальність за нелегальне використання дронів. Крім того, британський міністр транспорту заявив, що заборонену для дронів зону у аеропортів планують розширити.