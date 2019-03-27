В Австралии ограничат использование беспилотников
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Австралийское управление авиационной безопасности (CASA) объявило о том, что в стране будет запрещено использование беспилотных летательных аппаратов весом более 250 г. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телерадиокорпорация ABC.
С 1 июля этого года для использования любых дронов их владельцам будет необходимо получить специальную лицензию и зарегистрировать аппарат.
"Это (решение) даст нам ряд преимуществ при реагировании на жалобы населения или на сообщения о нарушениях беспилотниками правил безопасности полетов. Мы будем точно знать, какой дрон находится в определенном районе и кому он принадлежит", - сказал представитель CASA Питер Гибсон.
Согласно пакету правил, подготовленных CASA все владельцы дронов, весящие более 250 г, должны будут пройти обучение на специальных онлайн-курсах, получить лицензию и зарегистрировать свои летательные аппараты. Данные обо всех действующих беспилотниках будут храниться в единой базе данных, принадлежащей управлению авиационной безопасности.
Напомним, в январе этого года, в международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси, США, на время были остановлены полеты из-за сообщения о двух беспилотников.
В конце декабря 2018 года несколько беспилотников кружили неподалеку от британского аэропорта Гатвик более суток, из-за чего были отменены сотни рейсов. Вечером 8 января в лондонском Хитроу заметили летающий в районе взлетно-посадочных полос дрон, из-за чего руководство аэропорта решило приостановить отправку рейсов.
После этих инцидентов парламент Великобритании решил рассмотреть законопроект, ужесточающий ответственность за нелегальное использование дронов. Кроме того, британский министр транспорта заявил, что запрещенную для дронов зону в аэропортов планируют расширить.