У США у тестовому режимі будуть доставляти ліки квадрокоптерами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Логістична компанія UPS почне в тестовому режимі використовувати квадрокоптери для доставки ліків в лікарню міста Ролі (штат Північна Кароліна, США). Про це повідомила у вівторок телекомпанія CNBC, передає УНН.
За даними видання, UPS у співробітництві з компанією Matternet, що випускає квадрокоптери, має намір розширити програму доставки медикаментів і донорських матеріалів в одну з лікарень міста. Досі такі поставки, розпочаті в серпні 2018 року, здійснювалися за допомогою кур’єрів на автомобілях.
“Квадрокоптер, контроль за яким буде здійснюватися дистанційно, буде летіти по заданій траєкторії, до певної заздалегідь посадочній площадці на території головної будівлі лікарні WakeMed і центральної лабораторії патологічної анатомії”, — пояснили в UPS.
У компанії вважають, що використання квадрокоптера, оснащених спеціальним захищеним контейнером і здатних переносити по повітрю вантажі вагою до 2,2 кг на відстань до 20 км, дозволить збільшити швидкість доставки ліків. Це, як підкреслюється у матеріалі CNBC, особливо важливо, коли справа стосується, наприклад, термінової доставки донорської крові. У разі, якщо експеримент буде визнаний успішним, в UPS розраховують вдосконалити систему постачання медичними препаратами та інших лікарень.
Як повідомляв УНН, австралійське управління авіаційної безпеки оголосило про те, що в країні буде обмежено використання безпілотних літальних апаратів вагою понад 250 г.