В США казнили серийного убийцу по прозвищу "чулочный душитель"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Власти американского штата Джорджия привели в исполнение смертный приговор в отношении 67-летнего Карлтона Гэри, который был признан виновным в убийстве и изнасиловании трех пожилых женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал WRBL.
Приговор в отношении серийного убийцы, известного по прозвищу “чулочный душитель”, был приведен в действие с помощью смертельной инъекции. В тюрьме, где Гэри ожидал казни в течение нескольких десятков лет, заявили, что он отказался от последнего ужина.
Карлтон Гэри был приговорен к высшей мере наказания в 1986 году за убийство и изнасилование женщин в городе Колумбус, штат Джорджия. При этом гособвинение утверждало, что Гэри причастен еще к девяти подобным случаях, которые произошли в Колумбусе, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
Как сообщал УНН, в США отложили казнь преступника, потому что не смогли сделать смертельную инъекцию.