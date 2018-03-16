У США стратили серійного вбивцю на прізвисько "панчішний душитель"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Влада американського штату Джорджія привела у виконання смертний вирок щодо 67-річного Карлтона Гері, який був визнаний винним у вбивстві і згвалтуванні трьох літніх жінок. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал WRBL.
Вирок стосовно серійного вбивці, відомого на прізвисько “панчішний душитель”, був приведений в дію за допомогою смертельної ін’єкції. У в’язниці, де Гері очікував кару протягом декількох десятків років, заявили, що він відмовився від останньої вечері.
Карлтон Гері був засуджений до вищої міри покарання в 1986 році за вбивство і згвалтування жінок в місті Колумбус, штат Джорджія. При цьому держзвинувачення стверджувало, що Гері причетний ще до дев’яти схожих випадках, які сталися в Колумбусі, а також в містах Олбані і Сірак’юс, штат Нью-Йорк.
Як повідомляв УНН, у США відклали страту злочинця, бо не змогли зробити смертельну ін’єкцію.