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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В США предупреждают, что россия наращивает операции с участием ЧВК "Вагнера" в Африке и Европе - Politico

Киев • УНН

 • 498202 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Американские чиновники все больше отслеживают передвижение ЧВК "Вагнера" за пределами Украины, поскольку москва продолжает использовать эту организацию для запуска операций влияния в Африке и Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

В США предупреждают, что россия наращивает операции с участием ЧВК "Вагнера" в Африке и Европе - Politico

Детали

рф наращивает деятельность ЧВК “Вагнера” за пределами Украины. Количество операций с участием боевиков возросло в Африке и Европе. Наемники используются для подавления антипутинских настроений и продвижения интересов рф в горнодобывающей промышленности, пишет Politico.

Издание пишет, что в администрации президента Джо Байдена озабочены способностью боевиков “Вагнера” наращивать влияние россии в странах, с которыми США поддерживают деловые и дипломатические отношения. Наемники ПИК увеличили количество операций в Мали, ЦАР и Сербии. В Штатах пристально следят за деятельностью “Вагнера” в двух последних странах.

“В последнее время все больше внимания уделяется отношениям россии в Африке и созданию сферы влияния, которой действительно не существовало с времен окончания холодной войны. Использование частных военных компаний, особенно в странах со слабым управлением, постоянными проблемами безопасности и богатыми природными ресурсами, готовит [боевиков „Вагнера“] или к исполнению... сделок о безопасности, или к содействия будущим дипломатическим отношениям с этими странами”, — сказала Катрина Докси, заместитель директора и младший научный сотрудник проекта по транснациональных угроз в Центре стратегических и международных исследований.

Также отмечается, что в США расследуют возможное нападение на одного из высших руководителей “Вагнера” в ЦАР Дмитрия Сытого. Утверждается, что он получил пакет с взрывным устройством. Внутри якобы была записка, подтверждавшая причастность французов к атаке. Официальный Париж отверг эти обвинения. В Штатах получили множество противоречивой информации о месте инцидента, госпитализации Сытого и ранения.

Администрация Байдена также обеспокоена количеством совпадений, которые произошли после предполагаемого нападения на руководителя “Вагнера”. Сюда относится и пожар в штаб-квартире ЕС в Банги, столице ЦАР. Что касается Сербии, то боевики объявили о начале операций на территории страны на начале декабря прошлого года. Их действия, как утверждается в секретных данных, направлены на подавление антипутинских настроений среди российской диаспоры. А вторая причина присутствия боевиков в государстве — это напряжение на границе с Косово.

США уже приняли меры против “Вагнера”, в частности, лидер ЧВК Евгений Пригожин попал под санкции. Однако в ближайшее время США должны ввести дополнительные финансовые ограничения.

Напомним

Жителям российского петербурга звонят от имени ЧВК “Вагнера” и предлагают вступить в их ряды или поддержать наемников финансово.

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