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Жителям російського петербурга дзвонять від імені ПВК «Вагнера»

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Жителям російського петербурга телефонують від імені ПВК «Вагнера» і пропонують вступити до їхніх лав або підтримати найманців фінансово. Про це пише російський сайт «Вот Так», повідомляє УНН.

Жителям російського петербурга дзвонять від імені ПВК «Вагнера»

Одна зі співрозмовниць видання розповіла, що її 53-річному батькові зателефонували 3 січня. Він має звання лейтенанта, працює лікарем швидкої допомоги і має діючу бронь від мобілізації.

Деталі

Той, хто телефонував, представився «Валерою» і сказав, що «потрібні руки». Примітно, що його номер не був прихований, проте зник з історії дзвінків після розмови. Ще один співрозмовник «Вот Так» 23-річний молодий чоловік, розповідає, що йому зателефонували перед Новим роком. Той, хто дзвонив, сказав, що «у нас іде священна війна з фашиками і пед***ми». Він запропонував прийти в «ПВК Вагнер Центр» і «батьківщині борг віддати або допомогти чимось».

Наприкінці розмови абонент додав: «Тобі ніхто не загрожує, але май на увазі — в одному місті живемо».

Того ж дня дзвінок надійшов ще одному петербуржцю, 22-річному студенту. Той, хто телефонував, використовував майже ті самі репліки, що й у випадку з попереднім співрозмовником видання. Після розмови молодий чоловік пробив номер і з'ясував, що він належить якомусь Олександру. Він зв'язався з ним, і Олександр розповів, що ніяк не пов'язаний із ПВК Вагнера.

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