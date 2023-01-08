Жителям російського петербурга дзвонять від імені ПВК «Вагнера»

Одна зі співрозмовниць видання розповіла, що її 53-річному батькові зателефонували 3 січня. Він має звання лейтенанта, працює лікарем швидкої допомоги і має діючу бронь від мобілізації.

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Той, хто телефонував, представився «Валерою» і сказав, що «потрібні руки». Примітно, що його номер не був прихований, проте зник з історії дзвінків після розмови. Ще один співрозмовник «Вот Так» 23-річний молодий чоловік, розповідає, що йому зателефонували перед Новим роком. Той, хто дзвонив, сказав, що «у нас іде священна війна з фашиками і пед***ми». Він запропонував прийти в «ПВК Вагнер Центр» і «батьківщині борг віддати або допомогти чимось».

Наприкінці розмови абонент додав: «Тобі ніхто не загрожує, але май на увазі — в одному місті живемо».

Того ж дня дзвінок надійшов ще одному петербуржцю, 22-річному студенту. Той, хто телефонував, використовував майже ті самі репліки, що й у випадку з попереднім співрозмовником видання. Після розмови молодий чоловік пробив номер і з'ясував, що він належить якомусь Олександру. Він зв'язався з ним, і Олександр розповів, що ніяк не пов'язаний із ПВК Вагнера.