Жителям российского петербурга звонят от имени ЧВК «Вагнера»

Одна из собеседниц издания рассказала, что ее 53-летнему отцу позвонили 3 января. Он имеет звание лейтенанта, работает врачом скорой помощи и имеет действующую бронь от мобилизации.

Детали

Звонивший представился «Валерой» и сказал, что «нужны руки». Примечательно, что его номер не был скрыт, однако исчез из истории звонков после разговора. Еще один собеседник «Вот Так», 23-летний молодой человек, рассказывает, что ему позвонили перед Новым годом. Звонивший сказал, что «у нас идет священная война с фашиками и пед***ми». Он предложил прийти в «ЧВК Вагнер Центр» и «родине долг отдать или помочь чем-то».

В конце разговора звонивший добавил: «Тебе никто не угрожает, но имей в виду — в одном городе живем».

В тот же день звонок поступил еще одному петербуржцу, 22-летнему студенту. Звонивший использовал почти те же реплики, что и в случае с предыдущим собеседником издания. После разговора молодой человек пробил номер и выяснил, что он принадлежит некоему Александру. Он связался с ним, и Александр рассказал, что никак не связан с ЧВК Вагнера.