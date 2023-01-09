У США попереджують, що росія нарощує операції за участю ПВК "Вагнера" в Африці та Європі - Politico

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рф нарощує діяльність ПВК “Вагнера” за межами України. Кількість операцій за участю бойовиків зросла в Африці і Європі. Найманці використовуються для придушення антипутінських настроїв і просування інтересів рф в гірничодобувній промисловості, пише Politico.

Видання пише, що в адміністрації президента Джо Байдена стурбовані здатністю бойовиків “Вагнера” нарощувати вплив росії в країнах, з якими США підтримують ділові та дипломатичні відносини. Найманці ПВК збільшили кількість операцій в Малі, ЦАР і Сербії. У Штатах пильно стежать за діяльністю “Вагнера” в двох останніх країнах.

“Останнім часом все більше уваги приділяється відносинам росії в Африці і створенню сфери впливу, якої дійсно не існувало з часів закінчення холодної війни. Використання приватних військових компаній, особливо в країнах зі слабким управлінням, постійними проблемами безпеки і багатими природними ресурсами, готує [бойовиків „Вагнера“] або до виконання ... угод про безпеку, або до сприяння майбутнім дипломатичним відносинам з цими країнами”, — сказала Катріна Доксі, заступник директора і молодший науковий співробітник проекту з транснаціональних загроз в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Також наголошується, що у США розслідують можливий напад на одного з вищих керівників “Вагнера” в ЦАР Дмитра Ситого. Стверджується, що він отримав пакет з вибуховим пристроєм. Всередині нібито була записка, яка підтверджувала причетність французів до атаки. Офіційний Париж відкинув ці звинувачення. У Штатах отримали безліч суперечливої інформації про місце інциденту, госпіталізацію Ситого і поранення.

Адміністрація Байдена також стурбована кількістю збігів, які відбулися після передбачуваного нападу на керівника “Вагнера”. Сюди відноситься і пожежа в штаб-квартирі ЄС в Бангі, столиці ЦАР. Що стосується Сербії, то бойовики оголосили про початок операцій на території країни на початку грудня минулого року. Їхні дії, як стверджується в секретних даних, спрямовані на придушення антипутінських настроїв серед російської діаспори. А друга причина присутності бойовиків в державі — це напруга на кордоні з Косово.

США вже вжили заходів проти “Вагнера”, зокрема, лідер ПВК Євген Пригожин потрапив під санкції. Однак найближчим часом Сполучені Штати повинні ввести додаткові фінансові обмеження.

Нагадаємо

Жителям російського петербурга телефонують від імені ПВК “Вагнера” і пропонують вступити до їхніх лав або підтримати найманців фінансово.