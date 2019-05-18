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В США после расследования Мюллера могут изменить инструкции спецслужб

В США после расследования Мюллера могут изменить инструкции спецслужб

Киев  •  УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Выявление основы начала расследование спецпрокурора Роберта Мюллера может привести к изменению инструкций, которые спецслужбы страны обязаны соблюдать при ведении слежки за сотрудниками предвыборных штабов кандидатов в президенты США. Об этом сообщил в опубликованном в пятницу интервью газете The Wall Street Journal министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр, передает УНН.

“Властные полномочия были использованы для слежения за американскими гражданами”, — констатировал Барр, имея в виду ФБР, которая обратилась в июле 2016 года в суд за специальным ордером, который дает право вести наблюдение за Картером Пейджем, который в то время был советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа.

“Мы должны были убедиться в том, чтобы зарубежные игроки не повлияли на результаты наших выборов, но нам не менее важно и гарантировать, что государство (США) не злоупотребляло своими полномочиями с целью склонить чашу весов (правосудия) в ту или иную сторону”, — отметил глава Минюста.

Он отказался объяснить, что заставило его начать дознания для изучения обстоятельств начала расследование Мюллера. Барр подтвердил информацию агентства Reuters о том, что дознание ведется во взаимодействии с директором ФБР Кристофером Реем, главой ЦРУ Джиной Хеспел и руководителем Национальной разведки США Дэниэлом Коутс, которым поручено проанализировать методы сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году. Министр юстиции при этом не раскрыл, какие изменения в эти методы и служебные инструкции придется внести по итогам дознания.

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Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников правоохранительных органов в том, что те вели слежку за предвыборным штабом республиканца, и призвали изучить обстоятельств начала расследование Мюллера, которые сложились в ФБР еще в середине 2016 года.

Напомним, суд округа Колумбия, что в США, распорядился рассекретить фрагменты доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по России, касающиеся экс-советника американского президента Дональда Трампа с Национальной безопасности Майкла Флинна.

Как сообщал УНН, на данный момент Минюст США ведет три дела по изучению обстоятельств начала расследования Мюллера.

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