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У США після розслідування Мюллера можуть змінити інструкції спецслужб

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Виявлення підгрунтя початку розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера може привести до зміни інструкцій, які спецслужби країни зобов'язані дотримуватися при веденні стеження за співробітниками передвиборних штабів кандидатів у президенти США. Про це повідомив в опублікованому в п'ятницю інтерв'ю газеті The Wall Street Journal міністр юстиції, генеральний прокурор США Вільям Барр, передає УНН

“Владні повноваження були використані для стеження за американськими громадянами”, — констатував Барр, маючи на увазі ФБР, яка звернулася в липні 2016 року до суду за спеціальним ордером, що дає право вести стеження за Картером Пейджем, який в той час був радником передвиборного штабу республіканця Дональда Трампа.

“Ми повинні були впевнитися в тому, щоб зарубіжні гравці не вплинули на результати наших виборів, але нам не менш важливо і гарантувати, що держава (США) не зловживала своїми повноваженнями з метою схилити чашу терезів (правосуддя) в ту або іншу сторону”, — зазначив глава Мін’юсту.

Він відмовився пояснити, що саме змусило його розпочати дізнання для вивчення обставин початку розслідування Мюллера. Барр підтвердив інформацію агентства Reuters про те, що дізнання ведеться у взаємодії з директором ФБР Крістофером Реєм, главою ЦРУ Джиною Хеспел і керівником Національної розвідки США Деніелом Коутсом, яким доручено проаналізувати методи збору розвідувальних даних, використаних для розслідування діяльності передвиборного штабу Трампа в 2016 році. Міністр юстиції при цьому не розкрив, які зміни в ці методи і службові інструкції доведеться внести за підсумками дізнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-директор ФБР вважає, що Трамп перешкоджав правосуддю

Трамп і представники його адміністрації неодноразово звинувачували співробітників правоохоронних органів в тому, що ті вели стеження за передвиборчим штабом республіканця, і закликали вивчити обставин початку розслідування Мюллера, які склалися в ФБР ще в середині 2016 року.

Нагадаємо, суд округу Колумбія, що у США, розпорядився розсекретити фрагменти доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера по Росії, які стосуються екс-радника американського президента Дональда Трампа з Національної безпеки Майкла Флінна.

Як повідомляв УНН, наразі Мін'юст США веде три справи з вивчення обставин початку розслідування Мюллера.

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