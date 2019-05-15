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Мін'юст США веде три справи з вивчення обставин початку розслідування Мюллера

Мін'юст США веде три справи з вивчення обставин початку розслідування Мюллера

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Міністерство юстиції США веде три провадження з вивчення обставин початку розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на свої джерела, передає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Вони пояснили, що міністр юстиції Вільям Барр доручив федеральному прокурору Джону Дарему зі штату Коннектикут з’ясувати, чи не зробили помилку співробітники ФБР, які під час передвиборної гонки 2016 року звернулися до суду за спеціальним ордером, що дає право здійснювати спостереження за Картером Пейджем, який в той час був радником передвиборного штабу республіканця Дональда Трампа. Ордер був виданий на підставі Закону про спостереження за іноземною розвідкою.

Крім того, продовжує агентство, Барр, директор ФБР Крістофер Рей, глава ЦРУ Джина Хеспел і керівник Національної розвідки США Деніел Коутс працюють над оглядом методів збору розвідувальних даних, використаних для розслідування діяльності передвиборного штабу Трампа в 2016 році. Генеральний інспектор Мін’юсту Майкл Хоровіц також проводить розслідування відносно законності видачі спеціального ордера, що використовується для спостереження за Пейджем. Він повинен опублікувати підсумки своєї роботи в найближчі тижні.

У 2017 році колишній екс-міністр юстиції Джефф Сешнс доручив федеральному прокурору штату Юта Джону Хьюберу вивчити широке коло питань, пов’язаних з діяльністю ФБР в період виборчої кампанії 2016 року. За даними агентства Reuters, Хьюбер чекає завершення розслідування Хоровіца. При цьому всі результати роботи прокурора з Юти щодо Пейджа будуть передані Дарему.

Раніше стало відомо, що генпрокурор США доручив федеральному прокурору вивчити причини розслідування Мюллера.

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