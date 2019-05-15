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Минюст США ведет три дела по изучению обстоятельств начала расследования Мюллера

Минюст США ведет три дела по изучению обстоятельств начала расследования Мюллера

Киев  •  УНН

 • 8413 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Министерство юстиции США ведет три разбирательства по изучению обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на свои источники, передает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Они пояснили, что министр юстиции Уильям Барр поручил федеральному прокурору Джону Дарему из штата Коннектикут выяснить, не совершили ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. Ордер был выдан на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой.

Кроме того, продолжает агентство, Барр, директор ФБР Кристофер Рей, глава ЦРУ Джина Хэспел и руководитель Национальной разведки США Дэниел Коутс работают над обзором методов сбора разведывательных данных, использованных для расследования деятельности предвыборного штаба Трампа в 2016 году. Генеральный инспектор Минюста Майкл Хоровиц также проводит расследование в отношении законности выдачи специального ордера, используемого для наблюдения за Пейджем. Он должен опубликовать итоги своей работы в ближайшие недели.

В 2017 году бывший экс-министр юстиции Джефф Сешнс поручил федеральному прокурору штата Юта Джону Хьюберу изучить широкий круг вопросов, связанных с деятельностью ФБР в период избирательной кампании 2016 года. По данным агентства Reuters, Хьюбер ждет завершения расследования Хоровица. При этом все результаты работы прокурора из Юты по Пейджу будут переданы Дарему.

Ранее стало известно, что генпрокурор США поручил федеральному прокурору изучить причины расследование Мюллера.

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