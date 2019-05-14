Генпрокурор США доручив федеральному прокурору вивчити причини розслідування Мюллера

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Федеральний прокурор штату Коннектикут Джон Дарем займеться перевіркою причин початку розслідування спроб втручання РФ у американські президентські вибори 2016 року, яке вів спецпрокурор США Роберт Мюллер. Як повідомила в понеділок газета The New York Times з посиланням на власні джерела, кандидатуру Дарема для проведення даних досліджень схвалив генпрокурор і міністр юстиції США Вільям Барр, зазначає УНН з посиланням на відповідний матеріал.

Газета уточнює, що ні сам Дарем, ні генпрокурор, ні представники Мін’юсту ніяк не прокоментували ці відомості. The New York Times нагадує, що на початку травня Барр вказував на те, що в його підпорядкуванні є люди, які “допомагають йому вивчити події літа 2016 року”, коли з’явилися перші повідомлення про втручання Росії у виборчий процес в США. Видання підкреслює, що президент США Дональд Трамп не раз закликав до перегляду причин початку розслідування Мюллера.

Міністерство юстиції США оприлюднило 18 квітня підсумкову доповідь Мюллера. Спецпрокурор стверджував, що Росія намагалася впливати на хід президентської виборчої кампанії в США в 2016 році. При цьому Мюллер визнав, що розслідування не виявило змови Трампа з Росією. Спецпрокурор при цьому підкреслив, що не може зробити однозначний висновок, чи створював Трамп перешкоди правосуддю.

Нагадуємо, Мюллер не буде свідчити у Конгресі США наступного тижня.

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