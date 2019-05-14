Генпрокурор США доручив федеральному прокурору вивчити причини розслідування Мюллера

Газета уточнює, що ні сам Дарем, ні генпрокурор, ні представники Мін’юсту ніяк не прокоментували ці відомості. The New York Times нагадує, що на початку травня Барр вказував на те, що в його підпорядкуванні є люди, які “допомагають йому вивчити події літа 2016 року”, коли з’явилися перші повідомлення про втручання Росії у виборчий процес в США. Видання підкреслює, що президент США Дональд Трамп не раз закликав до перегляду причин початку розслідування Мюллера.

Міністерство юстиції США оприлюднило 18 квітня підсумкову доповідь Мюллера. Спецпрокурор стверджував, що Росія намагалася впливати на хід президентської виборчої кампанії в США в 2016 році. При цьому Мюллер визнав, що розслідування не виявило змови Трампа з Росією. Спецпрокурор при цьому підкреслив, що не може зробити однозначний висновок, чи створював Трамп перешкоди правосуддю.

Нагадуємо, Мюллер не буде свідчити у Конгресі США наступного тижня.