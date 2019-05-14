Генпрокурор США поручил федеральному прокурору изучить причины расследование Мюллера

Газета уточняет, что ни сам Дарем, ни генпрокурор, ни представители Минюста никак не прокомментировали эти сведения. The New York Times напоминает, что в начале мая Барр указывал на то, что в его подчинении есть люди, которые “помогают ему изучить события лета 2016 года”, когда появились первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США. Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.

Напоминаем, Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе США на следующей неделе.