Генпрокурор США поручил федеральному прокурору изучить причины расследование Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Федеральный прокурор штата Коннектикут Джон Дарем займется проверкой причин начала расследования попыток вмешательства РФ в американские президентские выборы 2016 года, которое вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Как сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, кандидатуру Дарема для проведения данных исследований одобрил генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр, отмечает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Газета уточняет, что ни сам Дарем, ни генпрокурор, ни представители Минюста никак не прокомментировали эти сведения. The New York Times напоминает, что в начале мая Барр указывал на то, что в его подчинении есть люди, которые “помогают ему изучить события лета 2016 года”, когда появились первые сообщения о вмешательстве России в избирательный процесс в США. Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп не раз призывал к пересмотру причин начала расследования Мюллера.
Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли Трамп препятствия правосудию.
Напоминаем, Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе США на следующей неделе.