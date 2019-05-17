Суд в США постановив розсекретити окремі частини доповіді Мюллера

Міністерство юстиції США вперше в історії отримало судову постанову розсекретити окремі частини підготовленого цим же Мін’юстом звіту.

За даними видання, екс-радник з нацбезпеки Білого дому Майкл Флінн надав спецпрокурору США Роберту Мюллеру аудіозапис, який є доказом того, що люди, пов’язані з адміністрацією американського президента Трампа та Конгресу США, прагнули вплинути на його співпрацю зі слідством.

Додається, що прокурори не розкривають імена осіб, про яких йде мова. Також не розкривається зміст їх розмов.

Суддя округу Колумбія розпорядився, щоб прокурори надали йому копію аудіозапису, про яку вони розповідають, і опублікувати розшифрування розмови. Зокрема, суддя доручив розсекретити усі розшифровки розмов з російським чиновникам, такими як посол Сергій Кисляк.

Нагадаємо, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився лише в середині квітня.

У звіті наголошувалося, що Мюллер та його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Утім, попри це вони не виявили в діях Трампа та його оточення ознак злочину.

На запитання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, котрі їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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2 травня стало відомо, що Генеральний прокурор та міністр юстиції США Вільям Барр відмовився брати участь у запланованих на цей день слуханнях у Палаті представників Конгресу в справі щодо доповіді Мюллера.