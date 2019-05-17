Суд в США постановил рассекретить отдельные части доклада Мюллера

Министерство юстиции США впервые в истории получило судебное постановление рассекретить отдельные части подготовленного тем же Минюстом отчета.

По данным издания, экс-советник по нацбезопасности Белого дома Майкл Флинн предоставил спецпрокурору США Роберту Мюллеру аудиозапись, который является доказательством того, что люди, связанные с администрацией американского президента Трампа и Конгресса США, стремились повлиять на его сотрудничество со следствием.

Добавляется, что прокуроры не раскрывают имена лиц, о которых идет речь. Также не раскрывается содержание их разговоров.

Судья округа Колумбия распорядился, чтобы прокуроры предоставили ему копию аудиозаписи, о которой они рассказывают, и опубликовать расшифровки разговора. В частности, судья поручил рассекретить расшифровки разговоров с российским чиновникам, такими как посол Сергей Кисляк.

Напомним, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

На вопрос, пытался Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с русскими длилось около двух лет.

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2 мая стало известно, что Генеральный прокурор и министр юстиции США Уильям Барр отказался участвовать в запланированных на этот день слушаниях в Палате представителей Конгресса по делу о докладе Мюллера.