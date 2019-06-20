В США подтвердили сбитие своего беспилотника иранской ракетой

В четверг в КСИР заявили, что сбили американский беспилотник. Этом произошло на фоне усиления напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном из-за вопроса ядерного соглашения.

В КСИР сообщили, что американский беспилотник летел в иранском воздушном пространстве, что противоречит информации представителя властей США.

Сообщение о падении беспилотника RQ-4 Global Hawk появилось после того, как военные США заявили, что Иран выпустил ракету по еще одному беспилотнику на прошлой неделе, который отреагировал на нападение на два нефтяных танкера возле Оманского залива. США обвиняют Иран в нападении на корабли, что Тегеран отрицает.