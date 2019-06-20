У США підтвердили збиття свого безпілотника іранською ракетою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Іранська зенітна ракета збила безпілотник США, який летів в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою. Про це з посиланням на дані представника влади США повідомляє AP, передає УНН.
У четвер у КВІР заявили, що збили американський безпілотник. Це сталося на тлі посилення напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном через питання ядерної угоди.
У КВІР повідомили, що американський безпілотник летів в іранському повітряному просторі, що суперечить інформації представника влади США.
Повідомлення про падіння безпілотника RQ-4 Global Hawk з'явилося після того, як військові США заявили, що Іран випустив ракету по ще одному безпілотнику минулого тижня, який відреагував на напад на два нафтові танкери біля Оманської затоки. США звинувачують Іран в нападі на кораблі, що Тегеран заперечує.