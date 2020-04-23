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В США подтвердили первые случаи заражения котов коронавирусом

В США подтвердили первые случаи заражения котов коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 17665 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В американском штате Нью-Йорк у двух домашних котов был подтвержден коронавирус. Эти случаи заражения стали первыми в США. Как предполагают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и в министерстве сельского хозяйства США, эти коты могли заразиться болезнью от своих хозяев или от кого-то по соседству, передает УНН со ссылкой на DW.

Оба домашних любимцы живут в разных частях штата Нью-Йорк. Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у хозяина этого кота не был установлен. У хозяина второго кота был обнаружен COVID-19 перед тем, как его домашний любимец заболел. В этом домохозяйстве проживает еще один кот, который не демонстрирует никаких симптомов болезни, пишет издание.

Отмечается, что оба кота, у которых был диагностирован коронавирус, имеют симптомы средней тяжести поэтому вскоре они должны выздороветь.

Ранее положительные результаты тестов на коронавирус были получены у семи тигров и львов в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. В то же время чиновники призывают людей не паниковать и не бояться домашних животных, поскольку не установлено, что они могут заражать людей. Но для предостережения владельцев четвероногих любимцев в США призвали избегать контактам их животных за пределами домохозяйств. А людей, зараженных коронавирусом, призывают не ласкать своих домашних животных и не подносить их к лицу, а также использовать во время контактов с ними защитные маски.

Несмотря на это не рекомендуется проводить тест на коронавирус среди животных, разве что при наличии у них симптомов COVID-19 или контакта с инфицированным на коронавирус человеком.

Ранее сообщалось о случаях заражения животных коронавирусом, однако эти случаи были преимущественно в Азии.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 - летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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