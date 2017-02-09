В США предоставлено разрешение на завершение строительства нефтепровода в Северной Дакоте

Речь идет о последнем участке нефтепровода под дну водоема Оахе на реке Миссури в штате Северная Дакота. Индейское племя сиу, резервация которых находится в непосредственной близости от запланированного маршрута магистрали, неоднократно протестовали против строительства. Его представители заявляли, что в результате не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места.

В акциях протеста против прокладки нефтепровода в конце прошлого года участвовали несколько тысяч человек. Индейцы-сиу заявляли, что намерены подать судебный иск с целью остановить строительство.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тыс. км, по которому нефть из штата Северная Дакота должна поступать в большое нефтехранилище в штате Иллинойс.

Сторонники строительства нефтепровода утверждают, что он укрепит энергетическую независимость США, поскольку обеспечит бесперебойное снабжение из месторождений сланцевой нефти, а также позволит отказаться от транспортировки "черного золота" по железной дороге. Противники проекта ссылаются, в частности, на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.