У США надано дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інженерний корпус Армії ЗС США дав дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу Dakota Access Pipeline вартістю $3,8 млрд, прокладка якого викликала масові протести. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.
Мова йде про останній ділянці нафтопроводу під дном водоймища Оахе на річці Міссурі в штаті Північна Дакота. Індіанське плем’я сіу, резервація яких знаходиться в безпосередній близькості від запланованого маршруту магістралі, неодноразово протестували проти будівництва. Його представники заявляли, що в результаті не тільки погіршиться ситуація з безпекою і доступом до питної води для сіу і мільйонів людей, які живуть вниз за течією річки Міссурі, але також будуть знищені священні для індіанців місця.
В акціях протесту проти прокладки нафтопроводу в кінці минулого року брали участь кілька тисяч осіб. Індіанці-сіу заявляли, що мають намір порушити судовий позов з метою зупинити будівництво.
У минулому році адміністрація екс-президента США Барака Обами оголосила, що відмовляється від затвердженого маршруту нафтопроводу і розгляне альтернативні варіанти його прокладки. Однак нинішній глава Білого дому Дональд Трамп через кілька днів після вступу на посаду підписав указ про відновлення будівництва магістралі протяжністю близько 1,9 тис. км, по якому нафта зі штату Північна Дакота повинна надходити у велике нафтосховище в штаті Іллінойс.
Прихильники будівництва нафтопроводу стверджують, що він зміцнить енергетичну незалежність США, оскільки забезпечить безперебійне постачання з родовищ сланцевої нафти, а також дозволить відмовитися від транспортування “чорного золота” на залізниці. Противники проекту посилаються, зокрема, на можливі катастрофічні наслідки в разі розливу нафти.