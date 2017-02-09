У США надано дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 47661 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 119779 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 125650 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 108611 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 123511 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 81157 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 90120 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97540 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88916 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 212676 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
2.4м/с
31%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 29406 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 32152 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 10997 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 10133 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 30744 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 125631 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 212671 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 364242 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 299762 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 408496 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 3698 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 27682 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 24938 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 108594 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 30397 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У США надано дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті

Київ • УНН

 • 10679 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Інженерний корпус Армії ЗС США дав дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу Dakota Access Pipeline вартістю $3,8 млрд, прокладка якого викликала масові протести. Про це повідомило агентство Associated Press, передає УНН.

У США надано дозвіл на завершення будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті

Мова йде про останній ділянці нафтопроводу під дном водоймища Оахе на річці Міссурі в штаті Північна Дакота. Індіанське плем’я сіу, резервація яких знаходиться в безпосередній близькості від запланованого маршруту магістралі, неодноразово протестували проти будівництва. Його представники заявляли, що в результаті не тільки погіршиться ситуація з безпекою і доступом до питної води для сіу і мільйонів людей, які живуть вниз за течією річки Міссурі, але також будуть знищені священні для індіанців місця.

В акціях протесту проти прокладки нафтопроводу в кінці минулого року брали участь кілька тисяч осіб. Індіанці-сіу заявляли, що мають намір порушити судовий позов з метою зупинити будівництво.

У минулому році адміністрація екс-президента США Барака Обами оголосила, що відмовляється від затвердженого маршруту нафтопроводу і розгляне альтернативні варіанти його прокладки. Однак нинішній глава Білого дому Дональд Трамп через кілька днів після вступу на посаду підписав указ про відновлення будівництва магістралі протяжністю близько 1,9 тис. км, по якому нафта зі штату Північна Дакота повинна надходити у велике нафтосховище в штаті Іллінойс.

Прихильники будівництва нафтопроводу стверджують, що він зміцнить енергетичну незалежність США, оскільки забезпечить безперебійне постачання з родовищ сланцевої нафти, а також дозволить відмовитися від транспортування “чорного золота” на залізниці. Противники проекту посилаються, зокрема, на можливі катастрофічні наслідки в разі розливу нафти.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,451.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97