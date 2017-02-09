В США на певицу Бейонсе подали в суд за нарушение авторских прав

Иск на певицу подали в суд в Новом Орлеане наследники американского рэп-исполнителя Месси Майа, застреленного в 2010 году.

Как утверждается в документе, хитовой композиции Бейонсе под названием "Formation", которая номинирована в этом году на несколько премий "Грэмми", якобы без разрешения были использованы слова М.Майа, произнесенные им на одной из видеозаписей, размещенных на сервисе YouTube.

Истцы утверждают, что видеоклип на песню "Formation" очень похож на некоторые выступления и работы рэпера, которые защищены авторскими правами. По данным NBC, представители М.Майа требуют компенсации в размере 26 млн долларов, а также признания рэпера соавтором "Formation".