У США на співачку Бейонсе подали в суд за порушення авторських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Судовий позов подали у США на американську співачку Бейонсе, яку звинуватили в порушенні авторських прав і незаконному використанні чужої інтелектуальної власності в одній з її пісень, передає УНН з посиланням на NBC.
Позов на співачку подали в суд у Новому Орлеані спадкоємці американського реп-виконавця Мессі Майа, застреленого в 2010 році.
Як стверджується в документі, хітової композиції Бейонсе під назвою “Formation”, яка номінована цього року на декілька премій “Греммі”, нібито без дозволу були використані слова М.Майа, виголошені ним на одному з відеозаписів, викладених на сервісі YouTube.
Позивачі стверджують, що відеокліп на пісню “Formation” дуже схожий на деякі виступи та роботи репера, захищені авторськими правами. За даними NBC, представники М.Майа вимагають компенсації у розмірі 26 млн доларів, а також визнання репера співавтором “Formation”.