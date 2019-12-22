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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 4574 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 61433 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 126799 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132530 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 130241 просмотра

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5 марта, 13:05 • 113480 просмотра

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В США на шоссе столкнулись около 40 автомобилей

В США на шоссе столкнулись около 40 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В восточной Вирджинии (США) из-за тумана и лед от 35 до 45 машин попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Столпотворение автомобилей произошло в 50 милях к востоку от Ричмонда закрыл обе стороны автомагистрали между штатами.

Полиция штата заявила, что массовая авария произошла из-за тумана и лед. Правоохранители пока не сообщили о количестве пострадавших, но отметили, что люди получили травмы различной степени тяжести, в том числе и угрожающие жизни.

Напомним, в США в результате столкновения с пикапом погибли семь мотоциклистов.

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