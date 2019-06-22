В США в результате столкновения с пикапом погибли семь мотоциклистов

Сообщается, что неподалеку от города Рэндольф в колонну мотоциклистов, которые направлялись на восток, влетел пикап, который ехал в противоположном направлении. Семь мотоциклистов погибли на месте, трое — доставлены в больницы, их состояние не уточняется.

Отмечается, что полиция занимается расследованием обстоятельств этого смертельного ДТП.

Напомним, в Запорожской области пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста.