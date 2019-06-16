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У Запорізькій області п'яний водій мікроавтобуса на смерть збив мотоцикліста

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні зранку, у місті Гуляйполе Запорізької області, водій автомобіля, що керував у стані алкогольного спяніння, збив чоловіка, який пересувався на мопеді. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер. Відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області.

У Запорізькій області п'яний водій мікроавтобуса на смерть збив мотоцикліста

“16 червня о 07:30 у місті Гуляйполе сталася ДТП. На вулиці Героїв України водій автомобіля „Ford Transit“ 1991 року народження в стані алкогольного сп’яніння, здійснюючи маневр обгону, збив мотоцикліста, який рухався попереду, у попутному напрямку. Водій автомобіля намагався зникнути з місця події, але завадив мопед під авто. У результаті аварії водій мопеду “Honda” 1965 року народження від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті “швидкої допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Наразі автомобіліста затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні вночі на автодорозі між Генічеськом та смт Новоолексіївка сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП один чоловік загинув і 4 людини отримали травми.

Українські Національні Новини

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