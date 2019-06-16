На Херсонщині сталася подвійна ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Сьогодні вночі близько 02:00 на автодорозі між Генічеськом та смт Новоолексіївка сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП один чоловік загинув і 4 людини отримали травми. Наразі поліція з’ясовує усі обставини пригоди . Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Херсонської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на 195 км автодороги Херсон-Каховка-Генічеськ. На місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 21-річний водій автомобіля Lada Priora, рухаючись в бік смт Новоолексіївка здійснив дотикове зіткнення з мопедом Musstang. Мототранспортом, який рухався в попутному напрямку без увімкнених світлових приладів, керував 19-річний житель с.Червоне. Далі Lada Priora виїхала на зустрічну смугу, де сталося її лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ", за кермом якого перебував 45-річний мешканець с.Азовське.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди на місці ДТП від отриманих тілесних ушкоджень загинув 21-річний пасажир Lada Priora. Водії усіх транспортних засобів та 20-річний пасажир "ВАЗу" доставлені в центральну районну лікарню з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. З’ясовуються усі обставини для встановлення причини ДТП.
Як повідомляв УНН, у Росії внаслідок ДТП загинуло 8 осіб.