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В Херсонской области произошла двойная ДТП

Киев • УНН

 • 20569 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня ночью около 2:00 на автодороге между Геническом и пгт Новоалексеевка произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и 4 человека получили травмы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Херсонской области.

В Херсонской области произошла двойная ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 195 км автодороги Херсон-Каховка-Геническ. На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 21-летний водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь в сторону г. Новоалексеевка совершил касательное столкновение с мопедом Musstang. Мототранспортом, который двигался в попутном направлении без включенных световых приборов, управлял 19-летний житель с.Червоное. Далее Lada Priora выехала на встречную полосу, где произошло ее лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ", за рулем которого находился 45-летний житель с.Азовське.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте ДТП от полученных телесных повреждений погиб 21-летний пассажир Lada Priora. Водители всех транспортных средств и 20-летний пассажир "ВАЗа" доставлены в центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Предварительная правовая квалификация ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Выясняются все обстоятельства для установления причины ДТП.

Как сообщал УНН, в России в результате ДТП погибли 8 человек.

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