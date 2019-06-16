В Запорожской области пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста

"16 июня в 7:30 в городе Гуляйполе произошло ДТП. На улице Героев Украины водитель автомобиля "Ford Transit" 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, совершая маневр обгона, сбил мотоциклиста, который двигался впереди, в попутном направлении. Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но помешал мопед под авто. В результате аварии водитель мопеда "Honda" 1965 года от полученных телесных повреждений скончался в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобилист задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сегодня ночью на автодороге между Геническом и пгт Новоалексеевка произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и 4 человека получили травмы.