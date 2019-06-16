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В Запорожской области пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста

Киев • УНН

 • 14256 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Сегодня утром в городе Гуляйполе Запорожской области, водитель автомобиля, руководивший в состоянии алкогольного опьянения, сбил мужчину, который передвигался на мопеде. От полученных телесных повреждений последний скончался. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В Запорожской области пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил мотоциклиста

"16 июня в 7:30 в городе Гуляйполе произошло ДТП. На улице Героев Украины водитель автомобиля "Ford Transit" 1991 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, совершая маневр обгона, сбил мотоциклиста, который двигался впереди, в попутном направлении. Водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но помешал мопед под авто. В результате аварии водитель мопеда "Honda" 1965 года от полученных телесных повреждений скончался в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобилист задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, сегодня ночью на автодороге между Геническом и пгт Новоалексеевка произошло столкновение транспортных средств. В результате ДТП один человек погиб и 4 человека получили травмы.

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