У США внаслідок зіткнення з пікапом загинули семеро мотоциклістів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Семеро мотоциклістів загинули, ще троє — постраждали, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в п’ятницю ввечері в штаті Нью-Гемпшир. Про це повідомляє телеканал CNN, передає УНН.
Повідомляється, що неподалік від міста Рендольф в колону мотоциклістів, які прямували на схід, влетів пікап, який їхав у протилежному напрямку. Семеро мотоциклістів загинули на місці, трьох — доставили в лікарні, їх стан не уточнюється.
Зазначається, що поліція займається розслідуванням обставин цього смертельного ДТП.
Нагадаємо, у Запорізькій області п’яний водій мікроавтобуса на смерть збив мотоцикліста.