У США на шосе зіткнулися близько 40 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У східній Вірджинії (США) через туман і лід від 35 до 45 машин потрапили в дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Стовпотворіння автомобілів відбулося в 50 милях на схід від Річмонда закрив обидві сторони автомагістралі між штатами.
Поліція штату заявила, що масова аварія сталася через туман і лід. Правоохоронці поки не повідомили про кількість постраждалих, але відзначили, що люди отримали травми різного ступеня тяжкості, в тому числі і загрозливі життя.
Нагадаємо, у США внаслідок зіткнення з пікапом загинули семеро мотоциклістів.