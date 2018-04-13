В США хотят законодательно защитить спецпрокурора по "российскому делу"

Предложенная мера позволила бы любому специальному прокурору запросить ускоренного судебного пересмотра любого увольнения, что затем может быть отменено при сохранении материалов расследования.

Сенатор-республиканец Чак Грассли, председатель юридического комитета сената США, заявил в четверг, что его комитет рассмотрит и проголосует за новый двухпартийный законопроект о защите Мюллера и его расследования 26 апреля, хотя спор с сенатором Дайэнн Файнстайн по поводу внесения поправок в документ может повлиять на его рассмотрение, пишет издание.

Член палаты представителей демократ Адам Шифф заявил в среду, что он разрабатывает законодательство, которое потребует, чтобы отчеты о расследовании команды специального прокурора были доставлены в конгресс в случае увольнения Мюллера.

Мюллер должен подготовить отчет о своих выводах Розенштейну по завершении своего расследования.

Напомним, CNN сообщило, что Белый дом готовит "темники", призванные подорвать доверие к заместителю генерального прокурора США Роду Розенштейну, который следит за расследованием спецпрокурора в "российском деле" Роберта Мюллера. По данным издания, уже несколько союзников Трампа по телевидению и в публичных выступлениях за последние несколько дней призвали к увольнению Розенштейна.