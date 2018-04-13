У США хочуть законодавчо захистити спецпрокурора у "російській справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Демократи і декілька видних республіканців на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп звільнить заступника генерального прокурора Рода Розенштейна або спеціального прокурора Роберта Мюллера, відновили заклики до прийняття законодавства для захисту триваючого розслідування заяв про змову між Росією і передвиборчим штабом Трампа. Про те УНН повідомляє з посиланням на ABC News.
Запропонована міра дозволила б будь-якому спеціальному прокурору запросити прискореного судового перегляду будь-якого звільнення, що потім може бути скасовано при збереженні матеріалів розслідування.
Сенатор-республіканець Чак Грасслі, голова юридичного комітету сенату США, заявив у четвер, що його комітет розгляне і проголосує за новий двопартійний законопроект про захист Мюллера і його розслідування 26 квітня, хоча спір з сенатором Даян Файнстайн з приводу внесення поправок до документа може вплинути на його розгляд, пише видання.
Член палати представників, демократ Адам Шифф заявив в середу, що він розробляє законодавство, згідно з яким звіти про розслідування команди спеціального прокурора мають бути доставлені в конгрес у разі звільнення Мюллера.
Мюллер повинен підготувати звіт про свої висновки Розенштейну після завершення свого розслідування.
Нагадаємо, CNN повідомило, що Білий дім готує "темники", покликані підірвати довіру до заступника генерального прокурора США Рода Розенштейна, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера. За даними видання, уже кілька союзників Трампа по телебаченню і в публічних виступах за останні кілька днів закликали до звільнення Розенштейна.