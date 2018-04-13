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ЗМІ: Білий дім готує "темники" для підриву довіри до шефа Мюллера

ЗМІ: Білий дім готує "темники" для підриву довіри до шефа Мюллера

Київ • УНН

 • 10160 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Білий дім готує "темники", покликані підірвати довіру до заступника генерального прокурора США Рода Розенштейна, який наглядає за розслідуванням спецпрокурора у "російській справі" Роберта Мюллера. Про це з посиланням на джерела, знайомі з планом, повідомляє CNN, передає УНН.

План закликає союзників президента США Дональда Трампа виставити Розенштейна як занадто суперечливу фігуру, щоб об'єктивно спостерігати за розслідуванням "російської справи".

План все ще перебуває на стадії розробки, кажуть люди, знайомі з його підготовкою. Білий дім і міністерство юстиції відмовилися від коментарів.

Уже кілька союзників Трампа по телебаченню і в публічних виступах за останні кілька днів закликали до звільнення Розенштейна, але не всі вони зробили це на прохання Білого дому, пише видання.

Нагадаємо, за останній час Трамп провів низку великих перестановок у своїй адміністрації. Американський лідер, зокрема, оголосив про відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона і свого помічника з національної безпеки Герберта Макмастера.

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