СМИ: Белый дом готовит "темники" для подрыва доверия к шефу Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Белый дом готовит "темники", призванные подорвать доверие к заместителю генерального прокурора США Роду Розенштейну, который курирует расследование спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщает CNN, передает УНН.
План призывает союзников президента США Дональда Трампа выставить Розенштейна как слишком противоречащюю фигуру, чтобы объективно наблюдать за расследованием "российского дела".
План все еще находятся на стадии разработки, говорят люди, знакомые с его подготовкой. Белый дом и министерство юстиции отказались от комментариев.
Уже несколько союзников Трампа по телевидению и в публичных выступлениях за последние несколько дней призвали к увольнению Розенштейна, но не все они сделали это по просьбе Белого дома, пишет издание.
Напомним, за последнее время Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Американский лидер, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера.