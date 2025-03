Трамп заявил, что Тиллерсон уходит с поста госсекретаря США

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым государственным секретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсон за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, и таким образом первой женщиной на посту. Поздравляю всех!" - говорится в сообщении.

Напомним, об избрании на должность госсекретаря США генерального директора ExxonMobil Рекса Тиллерсона Дональд Трамп объявил в декабре 2016 года.

В феврале 2017 года сенат США утвердил Р.Тиллерсона на пост главы Госдепа.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018