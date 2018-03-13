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Трамп заявив, що Тіллерсон йде з посади держсекретаря США

Київ • УНН

 • 12783 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова ЦРУ Майк Помпео замінить Рекса Тіллерсона на посаді державного секретаря США. Про це заявив на своїй сторінці у Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він зробить фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Хаспел стане новим директором ЦРУ, і таким чином першою обраною жінкою на посаді. Вітаю всіх!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про обрання на посаду держсекретаря США генерального директора ExxonMobil Рекса Тіллерсона Дональд Трамп оголосив у грудні 2016 року.

У лютому 2017 року сенат США затвердив Р.Тіллерсона на посаду глави Держдепу.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 березня 2018 р.

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