Трамп заявив, що Тіллерсон йде з посади держсекретаря США

"Майк Помпео, директор ЦРУ, стане нашим новим державним секретарем. Він зробить фантастичну роботу! Дякую Рексу Тіллерсону за його службу! Джина Хаспел стане новим директором ЦРУ, і таким чином першою обраною жінкою на посаді. Вітаю всіх!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про обрання на посаду держсекретаря США генерального директора ExxonMobil Рекса Тіллерсона Дональд Трамп оголосив у грудні 2016 року.

У лютому 2017 року сенат США затвердив Р.Тіллерсона на посаду глави Держдепу.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 березня 2018 р.