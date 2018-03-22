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Трамп звільняє радника з нацбезпеки Макмастера

Трамп звільняє радника з нацбезпеки Макмастера

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп замінить радника з національної безпеки Герберта Макмастера на колишнього посла в ООН Джона Болтона. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіціний Twitter президента США.

Болтон стане третім радником з національної безпеки Трампа. На посаду він вступить 9 квітня.

Як повідомляє AP, в заяві, опублікованій Білим домом, Макмастер сказав, що він піде у відставку з армії США цього літа, додавши, що після цього “покине громадську службу”.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Білий дім заперечував інформацію про рішення Трампа звільнити Макмастера.

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