Трамп увольняет советника по нацбезопасности Макмастера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп заменит советника по национальной безопасности Герберта Макмастера на бывшего посла в ООН Джона Болтона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на офмцмальный Twitter президента США.
Болтон станет третьим советником по национальной безопасности Трампа. На должность он вступит 9 апреля.
Как сообщает AP, в заявлении, опубликованном Белым домом, Макмастер сказал, что он уйдет в отставку из армии США этим летом, добавив, что после этого “покинет общественную службу”.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе Белый дом отрицал информацию о решении Трампа освободить Макмастера.