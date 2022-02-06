В США строят трассу, которая будет заряжать электромобили во время движения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В городе Детройт строят участок автодороги, которая сможет заряжать электрокары во время движения. Для этого владельцы автомобилей должны установить специальный приемник. Об этом сообщает УНН Business Insider.
Детали
Electreon Wireless, компания с главным офисом в Тель-Авиве, Израиль, сотрудничает с гигантами Ford и DTE, чтобы открыть собственную технологию беспроводной зарядки в Детройте в следующем году. Они заявили, что уже внедрили свою инфраструктуру на автодорогах в Швеции, Израиле и Италии.
Отмечается, что участок будет иметь длину 1,6 км и будет расположен вблизи центрального терминала заброшенной железнодорожной станции Мичиган в Детройте. Власти штата Мичиган планируют вложить 1,9 миллиона долларов в проект, который по словам Electreon, будет полностью завершен к 2023 году.
Проезжая часть будет заряжать электромобили независимо от того, находятся они в движении или стоят, с помощью процесса, который называется индуктивной зарядкой, эта система использует магнитную частоту для передачи энергии от металлических катушек, закопанных под дорожным покрытием, до специального приемника на электромобили.
Установка специального приемника, по предсказаниям специалистов, будет стоить водителям от 3000 до 4000 долларов за один автомобиль. Однако в компании надеются приблизить цену к 1000-1500 долларов.
Напомним
Tesla отозвала 817 тысяч электрокаров из-за проблем с ремнем безопасности.