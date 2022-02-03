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Шахед-136

Tesla відкликала 817 тисяч електрокарів через проблеми з ременем безпеки

Tesla відкликала 817 тисяч електрокарів через проблеми з ременем безпеки

Київ • УНН

 • 14552 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Американська компанія Tesla відкликала понад 800 тисяч електромобілів 2017-2022 років випуску через помилку спрацьовування сигналу ременя безпеки. Про це повідомляє Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA), пише УНН.

Цитата

"Звуковий сигнал може не активізуватися, коли автомобіль заведений і водій не пристебнутий ременем безпеки", - ідеться у заяві.

Деталі

Повідомили, що американський виробник електромобілів відкликав 817 143 машини, вироблені з 2017 до 2022 року: Model S та Model X 2021-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років випуску та Model Y 2020-2022 років випуску.

Як зазначили, Tesla внесе зміни до програмного оновлення, щоб виправити помилку.

Додамо

1 лютого Tesla вирішила відкликати в США майже 54 тисячі електричних автомобілів через дефект з програмним забезпеченням з автопілота.

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення Tesla для повного автопілота (Full Self-Driving), яке зараз деякі автомобілісти тестують у бета-версії, дає змогу електрокарам проїжджати знаки зупинки, не зупиняючись повністю.

У грудні минулого року стало відомо, що Tesla відкликає 475 тисяч автомобілів через проблеми з безпекою заднього виду.

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