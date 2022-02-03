Tesla відкликала 817 тисяч електрокарів через проблеми з ременем безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Американська компанія Tesla відкликала понад 800 тисяч електромобілів 2017-2022 років випуску через помилку спрацьовування сигналу ременя безпеки. Про це повідомляє Національне управління безпеки руху на трасах США (NHTSA), пише УНН.
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"Звуковий сигнал може не активізуватися, коли автомобіль заведений і водій не пристебнутий ременем безпеки", - ідеться у заяві.
Деталі
Повідомили, що американський виробник електромобілів відкликав 817 143 машини, вироблені з 2017 до 2022 року: Model S та Model X 2021-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років випуску та Model Y 2020-2022 років випуску.
Як зазначили, Tesla внесе зміни до програмного оновлення, щоб виправити помилку.
Додамо
1 лютого Tesla вирішила відкликати в США майже 54 тисячі електричних автомобілів через дефект з програмним забезпеченням з автопілота.
За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), програмне забезпечення Tesla для повного автопілота (Full Self-Driving), яке зараз деякі автомобілісти тестують у бета-версії, дає змогу електрокарам проїжджати знаки зупинки, не зупиняючись повністю.
У грудні минулого року стало відомо, що Tesla відкликає 475 тисяч автомобілів через проблеми з безпекою заднього виду.