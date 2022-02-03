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Tesla отозвала 817 тысяч электрокаров из-за проблем с ремнем безопасности

Tesla отозвала 817 тысяч электрокаров из-за проблем с ремнем безопасности

Киев • УНН

 • 14545 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Американская компания Tesla отозвала более 800 тысяч электромобилей 2017-2022 годов выпуска из-за ошибки срабатывания сигнала ремня безопасности. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA), пишет УНН.

Цитата

"Звуковой сигнал может не активизироваться, когда автомобиль заведен и водитель не пристегнут ремнем безопасности", - говорится в заявлении.

Детали

Сообщили, что американский производитель электромобилей отозвал 817 143 машины, произведенные с 2017 по 2022 год: Model S и Model X 2021-2022 годов выпуска Model 3 2017-2022 годов выпуска и Model Y 2020-2022 годов выпуска.

Как отметили, Tesla внесет изменения в программное обновление, чтобы исправить ошибку.

Добавим

1 февраль Tesla решила отозвать в США почти 54 тысячи электрических автомобилей из-за дефекта с программным обеспечением из автопилота.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), программное обеспечение Tesla для полного автопилота (Full Self-Driving), которое сейчас некоторые автомобилисты тестируют в бета-версии, позволяет электрокарам проезжать знаки остановки, не останавливаясь полностью.

В декабре прошлого года стало известно, что Tesla отзывает 475 тысяч автомобилей из-за проблем с безопасностью заднего вида.

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