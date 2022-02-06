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Шахед-136

У США будують трасу, яка заряджатиме електромобілі під час руху

У США будують трасу, яка заряджатиме електромобілі під час руху

Київ • УНН

 • 19650 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У місті Детройт будують ділянку автошляху, яка зможе заряджати електрокари під час руху. Для цього власники автомобілів мають встановити спеціальний приймач. Про це повідомляє УНН Business Insider.

Деталі 

Electreon Wireless, компанія з головним офісом у Тель-Авіві, Ізраїль, співпрацює з гігантами Ford та DTE, щоб відкрити власну технологію бездротової зарядки у Детройті наступного року. Вони заявили, що вже впровадили свою інфраструктуру на автошляхах у Швеції, Ізраїлі та Італії.

Зазначається, що електрифікована ділянка матиме довжину 1,6 км та буде розташована поблизу центрального термінала занедбаної залізничної станції Мічиган у Детройті. Влада штату Мічиган планує вкласти 1,9 мільйона доларів у проект, котрий за словами Electreon, буде повністю завершено до 2023 року.

Проїжджа частина заряджатиме електромобілі незалежно від того, чи знаходяться вони в русі чи стоять, за допомогою процесу, що називається індуктивною зарядкою, ця система використовує магнітну частоту для передачі енергії від металевих котушок, закопаних під дорожнім покриттям, до спеціального приймача на електромобілі.

Встановлення спеціального приймача, за передбаченнями фахівців, коштуватиме водіям від 3000 до 4000 доларів за один автомобіль. Проте у компанії сподіваються наблизити ціну до 1000–1500 доларів. 

Нагадаємо 

Tesla відкликала 817 тисяч електрокарів через проблеми з ременем безпеки.

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