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В деле Труханова появились значимые опровержения обвинений НАБУ - расследование

Киев • УНН

 • 15313 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Одесские журналисты провели собственное расследование, дабы выяснить: так ли объективны обвинения НАБУ и САП в отношении их мэра Геннадия Труханова по так называемому «земельному» делу. Они сопоставили документы и обнаружили, что предъявленные Труханову подозрения можно применить к любому другому мэру, ведь практика выделения земли по всей Украине плюс минус одинаковая, сообщает УНН со ссылкой Оdessa Оnline.

В деле Труханова появились значимые опровержения обвинений НАБУ - расследование

Цитата

“Напомним, в деле речь идет о ряде земельных участков в Одессе, на которых впоследствии появятся или уже появились многоэтажные дома, которые были переданы под строительство решениями сессий городского совета. На днях судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассматривали апелляцию одного из фигурантов дела — экс-прокурора Одесской области Олега Жученко. Перед тем, как объявить перерыв а заседании, судьи поинтересовались у прокурора САП, а не является ли подобная практика передачи земли обычной для всех городов Украины. На что вразумительного ответа так и не получили”, — пишет Оdessa Оnline.

Детали

Журналисты решили помочь прокурорам САП ответить на вопрос судьи и нашли подобные решения о передаче земли в муниципалитетах других городов Украины. Ведь, суть обвинений НАБУ сводится к тому, что участки земли, которые фигурируют в деле, были переданы решениями сессий городского совета, в то время как существует механизм земельных аукционов. Или почти существует, добавляют журналисты.

“С юридической точки зрения продажа или передача в аренду коммунальной земли (особенно если на ней частные строения) абсолютно законна. Тем более, что механизм аукциона был очень „сырым“ и позволил бы грамотному выпускнику юридического ВУЗа без проблем выиграть любое дело, связанное с муниципальной землей, проданной через аукцион. Ведь только 5 октября этого года появилось решение Кабмина касательно земельных торгов, которое приводит эту сферу в порядок”, — поясняют журналисты.

Все земельные участки Одессы, переданные под строительство, можно условно разделить на три группы: переданные силовым структурам, коммунальным предприятиям и частным лицам и компаниям.

“К последней группе можно было применить земельные торги, но есть нормы Земельного кодекса Украины, а именно статьи 124 и 134, где четко указанно, что если на муниципальной земле находится частное строение, то собственник может претендовать на участок без аукционов. И так землю получают почти все строительные компании”, — пояснили журналисты.

Они опубликовали подобные решения горсоветов и сельсоветов с разных регионов Украины, и задались риторическим вопросом: “можно ли в таком случае заводить дела против большинства мэров городов Украины, основываясь на таких же решениях и способе передачи земли”.

“И еще об объективности: разве другим застройщикам в Одессе передавали земли с аукциона? Ведь „Будова“ (фигурант данного дела) — далеко не самый крупный застройщик нашего города. Естественно, что у коллегии судей ВАКС возникли сомнения. А адвокаты и юристы доказывают, что все решения абсолютно законны. И эти так называемые схемы — тоже законные. А почему это происходит сейчас и именно с мэрией Одессы? Ответить на данный вопрос могут только в высших эшелонах власти”, — резюмировали в Оdessa Оnline.

Контекст

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт малоизвестной фирмы.

К теме

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.

Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.

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