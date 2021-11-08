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У справі Труханова з'явилися вагомі спростування звинувачень НАБУ – розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 Листопада. УНН. Одеські журналісти провели власне розслідування, щоб з’ясувати: чи так об’єктивні звинувачення НАБУ і САП щодо їхнього мера Геннадія Труханова у так званій “земельній” справі. Вони зіставили документи і виявили, що пред’явлені Труханову підозри можна застосувати до будь-якого іншого мера, адже практика виділення землі по всій Україні плюс мінус однакова, повідомляє УНН з посиланням Оdessa Оnline.

У справі Труханова з'явилися вагомі спростування звинувачень НАБУ – розслідування

Цитата

“Нагадаємо, у справі йдеться про низку земельних ділянок в Одесі, на яких згодом з’являться або вже з’явилися багатоповерхові будинки, які були передані під будівництво рішеннями сесій міської ради. Днями судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядали апеляцію одного з фігурантів справи — екс-прокурора Одеської області Олега Жученка. Перед тим, як оголосити перерву а засіданні, судді поцікавилися у прокурора САП, а чи не є подібна практика передачі землі звичайною для всіх міст України. На що зрозумілої відповіді так і не отримали”, — пише Оdessa Оnline.

Деталі

Журналісти вирішили допомогти прокурорам САП відповісти на запитання судді і знайшли подібні рішення про передачу землі в муніципалітетах інших міст України. Адже, суть звинувачень НАБУ зводиться до того, що ділянки землі, які фігурують у справі, були передані рішеннями сесій міської ради, в той час як існує механізм земельних аукціонів. Або майже існує, додають журналісти.

“З юридичної точки зору продаж або передача в оренду комунальної землі (особливо якщо на ній приватні будови) абсолютно законна. Тим більше, що механізм аукціону був дуже „сирим“ і дозволив би грамотному випускнику юридичного вузу без проблем виграти будь-яку справу, пов’язану з муніципальною землею, проданою через аукціон. Адже тільки 5 жовтня цього року з’явилося рішення Кабміну щодо земельних торгів, яке приводить цю сферу в порядок”, — пояснюють журналісти.

Всі земельні ділянки Одеси, передані під будівництво, можна умовно розділити на три групи: передані силовим структурам, комунальним підприємствам і приватним особам і компаніям.

“До останньої групи можна було застосувати земельні торги, але є норми Земельного кодексу України, а саме статті 124 і 134, де чітко вказано, що якщо на муніципальній Землі знаходиться приватна будова, то власник може претендувати на ділянку без аукціонів. І так землю отримують майже всі будівельні компанії”, — пояснили журналісти.

Вони опублікували подібні рішення міськрад і сільрад з різних регіонів України, і задалися риторичним питанням: “чи можна в такому випадку заводити справи проти більшості мерів міст України, грунтуючись на таких же рішеннях і способі передачі землі”.

“І ще про об’єктивність: хіба іншим забудовникам в Одесі передавали землі з аукціону? Адже „Будова“ — фігурант даної справи) — далеко не найбільший забудовник нашого міста. Природно, що у колегії суддів ВАКС виникли сумніви. А адвокати і юристи доводять, що всі рішення абсолютно законні. І ці так звані схеми — теж законні. А чому це відбувається зараз і саме з мерією Одеси? Відповісти на це питання можуть тільки у вищих ешелонах влади”, — резюмували в Оdessa Оnline.

Контекст

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки товариству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося у суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт маловідомої фірми.

До теми

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, у свою чергу, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углава, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

Причетність Ківана до справи Труханова побічно підтверджують свідчення експрокурора Одеської області в суді. Він заявив, що Ківан пропонував йому хабар у розмірі 1 млн доларів за підписання підозри Труханову.

До слова

ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.

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