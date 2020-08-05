В деле о вымогательстве взятки в 5 млн долларов от руководителя неплатежеспособного банка завершили расследование

"Прокуратурой города Киева совместно со следственным управлением ГУНП в Киеве завершено досудебное расследование в отношении лица, которое в сговоре с уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц организовало противоправную схему вымогательства неправомерной выгоды в сумме 5 млн долларов США от бывшего председателя правления ПАО "Актабанк" (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году постановлением правления Нацбанка Украины ПАО "Актабанк" было признано неплатежеспособным, в связи с чем для выполнения обязанностей временной администрации банка, а в дальнейшем ликвидатора, назначили должностное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Сообщается, что в мае 2017 года подозреваемый, который был лично знаком с указанной чиновницей фонда, организовал схему вымогательства многомиллионной взятки от руководства ПАО "Актабанк" в обмен за непринятие мер о признании недействительными заключенных ранее кредитных соглашений и несоздание искусственных проблем для клиентов этого банка.

"С этой целью подозреваемый дал указание чиновнице Фонда вынести оригиналы указанных соглашений из помещения банка и спрятать в своей квартире. После чего подыскал пособников, которые должны были получить денежные средства в сумме 5 млн долларов США от бывшего председателя правления банка и положить их в банковскую ячейку.

После размещения всей суммы неправомерной выгоды в банковскую ячейку должностное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц задержали правоохранители. Сейчас обвинительный акт в отношении его направлено в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, организатор этого преступления смог покинуть территорию государства до задержания, после чего в течение трех лет скрывался от органов досудебного расследования.

"В 2020 году благодаря принятым прокуратурой мерам местонахождение подозреваемого было установлено и ему сообщено о подозрении. Следствие в уголовном производстве завершено, подозреваемому и его защитникам открыто материалы для ознакомления.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в 2017 году задержанную на взятке в 5 млн долларов чиновницу ФГВФЛ снова взяли под стражу.