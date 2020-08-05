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У справі щодо вимагання хабара у 5 млн доларів від керівника неплатоспроможного банку завершили розслідування

У справі щодо вимагання хабара у 5 млн доларів від керівника неплатоспроможного банку завершили розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Досудове розслідування стосовно особи, яка у змові з чиновницею Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організувала протиправну схему вимагання хабара 5 млн доларів від колишнього керівника банку, визнаного неплатоспроможним, завершено. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчим управлінням ГУНП у місті Києві завершено досудове розслідування відносно особи, яка у змові з уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організувала протиправну схему вимагання неправомірної вигоди у сумі 5 млн доларів США від колишнього Голови правління ПАТ "Актабанк" (ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368-4 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2014 році постановою правління Нацбанку України ПАТ "Актабанк" було визнано неплатоспроможним, у зв’язку із чим для виконання обов’язків тимчасової адміністрації банку, а надалі ліквідатора, призначили службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Повідомляється, що у травні 2017 року підозрюваний, який був особисто знайомий із вказаною чиновницею фонду, організував схему вимагання багатомільйонного хабара від керівництва ПАТ "Актабанк" в обмін за невжиття заходів про визнання недійсними укладених раніше кредитних угод та нестворення штучних проблем для клієнтів цього банку.

"З цією метою підозрюваний надав вказівку чиновниці Фонду винести оригінали вказаних угод з приміщення банку та сховати у своїй квартирі. Після чого підшукав пособників, які мали отримати грошові кошти у сумі 5 млн доларів США від колишнього Голови правління банку та покласти їх у банківську комірку.

Після розміщення всієї суми неправомірної вигоди у банківській комірці службову особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затримали правоохоронці. Наразі обвинувальний акт щодо неї направлено до Голосіївського районного суду міста Києва для розгляду по суті", - повідомили у прокуратурі.

Як зазначено, організатор цього злочину спромігся залишити територію держави до затримання, після чого упродовж трьох років переховувався від органів досудового розслідування.

"У 2020 році завдяки вжитим прокуратурою заходам місцезнаходження підозрюваного було встановлено та йому повідомлено про підозру. Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, підозрюваному та його захисникам відкрито матеріали для ознайомлення.

Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі", - додали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у 2017 році затриману на хабарі в 5 млн доларів чиновницю ФГВФО знову взяли під варту.

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